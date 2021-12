In Oberstdorf herrscht Tauwetter. Und nicht nur meteorologisch deutet im Allgäu derzeit wenig auf die bevorstehende Vierschanzentournee hin. Die Gemeinde im Süden Bayerns wirkt wie ausgestorben, zumal bei der 70. Austragung auch keine Zuschauer zugelassen sind.

Einer der das unstete Wetter zu seinem Gunsten nutzen will, ist Simon Ammann. Der Routinier bezeichnet sich selbst als «Aussenseiter» vor den 4 Springen zum Jahreswechsel. Aber auch den Schweizer Teamleader Killian Peier habe niemand auf der Liste, wie Michael Stäuble festgestellt hat. Für den SRF-Experten ist Peier zwar ebenfalls kein Tournee-Favorit, doch «seine Form und seine Konstanz stimmen», so Stäuble über den Rückkehrer.

Tatsächlich scheint Peier nach zwei 4. Plätzen in Engelberg nun für eine Überraschung gut. Und so legte sich Stäuble denn auch fest: «Peier wird an der Tournee einen Podestplatz schaffen.» Wie es sich anfühlt, auf dem Treppchen einer der vier Schanzen zu stehen, weiss der Romands. 2019 gewann Peier in Innsbruck auf der Bergiselschanze WM-Bronze.

Im Videobeitrag* oben erfahren sie weiter:

Wen der Experte auf seiner Favoritenliste hat

Was Stäuble Titelverteidiger Kamil Stoch zutraut

Welche Ansprüche Ammann an sich selbst haben muss

*Die Aussagen wurden vor der Qualifikation von Dienstag getätigt.