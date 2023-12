Vor 35 Jahren betritt Michael Edwards die olympische Bühne. In Calgary wurde «Eddie the Eagle» zur Legende. Nun feiert der Brite seinen 60. Geburtstag.

Nicht wenige halten ihn für den legendärsten Skispringer aller Zeiten. Am Dienstag feiert Michael Edwards seinen 60. Geburtstag. Das Olympia-Märchen von «Eddie the Eagle» ist auch 35 Jahre später noch unvergessen.

Vom Maurer zum Adler

1984 verpasst Edwards als Skifahrer die Qualifikation für die Winterspiele in Sarajevo, der Olympia-Traum platzt vorerst. Der Maurer aus Grossbritannien gibt jedoch nicht auf und entdeckt das Skispringen für sich. Ein kluger Schachzug, denn zu diesem Zeitpunkt ist Edwards der einzige Skispringer seines Landes.

An der WM 1987 erlangt er erstmals internationale Bekanntheit, als er mit einem Sprung auf 73,5 m einen britischen Rekord aufstellt. Danach wird Edwards nur noch «Eddie the Eagle» genannt.

Ein Jahr später geht sein grosser Traum doch noch in Erfüllung: «Eddie the Eagle» nimmt 1988 an den Olympischen Spielen in Calgary teil. Dass er zweimal den letzten Platz belegt, wurmt ihn nicht, denn die Herzen der Zuschauer gewinnt er wie kein Zweiter.