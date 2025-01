Der Weltverband FIS forciert seine Pläne für Skisprung-Wettkämpfe in Rio de Janeiro oder Dubai.

Legende: Ob ein Springen in der Wüste genau so viele Zuschauer anzieht? Stefan Kraft hebt in Innsbruck ab. IMAGO / ActionPictures

FIS-Renndirektor Sandro Pertile stellte am Montag bei der Vierschanzentournee detaillierte Pläne für eine mobile Schanze vor, die innerhalb weniger Tage auf- und wieder abgebaut werden kann. «Skispringen ist so attraktiv, wir können überall auf der Welt attraktiv sein», sagte der Italiener in Bischofshofen und sprach von einem Zehn-Jahres-Projekt.

Pertile zeigte ein Video, in dem der Aufbau einer Schanze mit dem dazugehörigen Auslauf dargelegt wird. Der Film zeige die Möglichkeit, «eine Struktur zu errichten und mit unserem schönen Sport in die Welt zu gehen», sagte er. Skispringen sei «extrem und aufregend, es geht um den Traum vom Fliegen», daher könne der Sport weltweit Erfolg haben.

Echten Schnee braucht's nicht

Fest steht: Anders als Biathlon oder Langlauf funktioniert Skispringen auch ohne echten Schnee. Im November 2022 fand in Wisla sogar erstmals ein Weltcup auf Matten statt, im Juni 2023 war Skispringen Teil der European Games in Polen.