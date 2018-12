Simon Ammann feilte weiter in Engelberg an seiner Form.

Nach seinem diskreten Weltcup-Auftakt mit erst 2 Punkten aus 5 Springen war offen, ob Simon Ammann an der Vierschanzentournee teilnehmen wird. Im Continental Cup konnte der Doppel-Doppel-Olympiasieger nun den erhofften Nachweis liefern: Swiss Ski bot den Toggenburger sowie Teamkollege Andreas Schuler nebst dem bereits nominierten Killian Peier für den Prestige-Wettkampf auf.

Rang 6 beim ersten Springen in Engelberg gab also Aufschluss darüber, wie die nächsten Tage Ammanns aussehen werden. Nach dem 1. Durchgang hatte der 37-Jährige noch an 9. Position gelegen, ehe er sich mit einem Satz auf 133 Meter steigern konnte.

Erster Einsatz am Samstag

Als Sechster war der Routinier am Ende bester eines Schweizer Trios, das Unterschlupf in den Top 11 fand (7. Schuler und 11. Sandro Hauswirth). Der Sieg ging an den überlegenen Österreicher Markus Schiffner, der mit dem ersten Sprung auf 137,5 m die Tagesbestweite aufstellte.

Die Vierschanzentournee wird am Samstag in Oberstdorf mit der Qualifikation lanciert.