Legende: Befindet sich in Isolation Gregor Schlierenzauer. Keystone

Skispringen: Österreichs Weltcup-Team in Quarantäne

Nach drei positiven Corona-Tests wird Österreich bei den Weltcupspringen am Wochenende in Kuusamo nur mit einer B-Auswahl am Start sein. Routinemässige Tests auf das Coronavirus fielen bei Cheftrainer Andreas Widhölzl, Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald positiv aus. Widhölzl und Rekord-Weltcupsieger Schlierenzauer zeigen laut Verbandsangaben vom Mittwoch leichte Symptome, alle drei haben sich sofort in Isolation begeben. Das restliche Team vom Weltcup-Auftakt vom letzten Wochenende in Wisla ist in Quarantäne. Österreich wird bei den zwei Springen von der Grossschanze in Finnland nun durch die zweite Trainingsgruppe vertreten sein.