Ammann scheitert in Qualifikation

Legende: Muss in Garmisch frühzeitig die Koffer packen Simon Ammann. Keystone

Nur Peter und Deschwanden überstehen Quali

Simon Ammann ist in Garmisch-Partenkirchen bereits in der Qualifikation für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee gescheitert. Der Sprung des Toggenburgers auf 118 Meter reichte nur für Rang 52. Besser machten es seine Teamkollegen Dominik Peter (123 Meter) und Gregor Deschwanden (128,5 Meter) als 44. bzw. 31. Anze Lanisek gewann die Qualifikation. Der Slowene setzte sich mit einem Sprung auf 139 Meter vor Halvor Egner Granerud aus Norwegen und Markus Eisenbichler aus Deutschland durch. Tournee-Leader Karl Geiger sprang auf Rang 5.

Die K.o.-Duelle der Schweizer Gregor Deschwanden (31.)

Antti Aalto (FIN, 20.) Dominik Peter (44.) Ryoyu Kobayashi (JPN, 7.)

Corona-Fall bei den Russen

Bei der Vierschanzentournee gibt es einen weiteren Corona-Fall. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, ist ein russischer Athlet im Rahmen der Routinekontrollen in Garmisch-Partenkirchen positiv getestet worden. Der betroffene Athlet befinde sich in Quarantäne. Zusätzlich seien 3 weitere Mitglieder des russischen Skisprungteams, darunter ein weiterer Athlet, als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft und ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden.