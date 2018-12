Noch ist offen, ob Simon Ammann in der Altjahreswoche wie jedes Jahr seit dem Dezember 2000 am Start der Vierschanzentournee stehen wird. Nach dem missratenen Saisonstart wird der 4-fache Olympiasieger gemeinsam mit 7 weiteren Schweizern am 27. und 28. Dezember die Springen des Continental Cups in Engelberg bestreiten.

Erst danach erfolgt die Selektion für die Vierschanzentournee. Die Qualifikation für den Auftakt in Oberstdorf findet am 29. Dezember statt.

Missratener Saisonstart

In diesem Winter kam Ammann bis jetzt überhaupt nicht auf Touren. Nur einmal - am letzten Sonntag als 29. in Engelberg - sprang der 37-jährige Toggenburger in die Weltcup-Punkte. Er tüftelte unablässig an einem neuen Karbonschuh, der ihm die Landung vereinfachen sollte. Ammann fand die richtige Abstimmung bislang jedoch nicht und kehrte in Engelberg zum alten Modell zurück.

Damit steht erst der Waadtländer Killian Peier als Schweizer Teilnehmer an der Vierschanzentournee fest.