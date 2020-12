Simon Ammann verzichtet auf die Teilnahme an den Skiflug-Weltmeisterschaften von dieser Woche in Planica. Der Toggenburger legt aufgrund seiner anhaltenden Formbaisse eine Wettkampfpause ein.

Wann Ammann in den Weltcup zurückkehren wird, ist offen. Der vierfache Olympiasieger steht in seiner 24. Weltcup-Saison nach 5 Wettkämpfen noch ohne Punkte da. Am vergangenen Wochenende verpasste er in Nischni Tagil als 32. und 35. den Finaldurchgang erneut, obschon die besten Springer aus Polen und Österreich die Reise nach Russland gar nicht erst angetreten hatten.

Zum 1. Mal nicht am Start

Im Frühling hatte der 39-jährige Ammann mit der Ankündigung überrascht, seine Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking um 2 Jahre zu verlängern. Für den Skiflug-Weltmeister von 2010 ist es das erste Mal seit seinem ersten Doppel-Olympiasieg 2002 in Salt Lake City, dass er bei internationalen Titelkämpfen nicht am Start stehen wird.