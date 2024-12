Gregor Deschwanden belegt in der Quali zum ersten Springen in Engelberg bei windigen Verhältnissen Platz 10.

Legende: Hat beim Heim-Weltcup Grosses vor Gregor Deschwanden. Keystone/Philipp Schmidli

Mit einem Sprung auf 128 Meter und 155,5 Punkten ist Gregor Deschwanden auf der Titlis-Schanze in Engelberg in der Qualifikation auf Platz 10 gelandet. Der zweifache Podestspringer in dieser Saison peilt beim Heim-Weltcup am Samstag und Sonntag ein weiteres Topergebnis an.

Bei schwierigen Windverhältnissen knackten 10 Springer die 130-Meter-Marke. Der Österreicher Daniel Tschofenig (136,5 Meter/170,9 Punkte) war Quali-Bester, Johann Andre Forfang (NOR) und Kevin Bickner (USA) belegten die Ränge 2 und 3.

Neben Deschwanden schaffte mit Killian Peier (20.) nur ein weiterer Schweizer die Qualifikation für das erste Springen am Samstag. Simon Ammann (54.) verpasste ausgerechnet in Engelberg erstmals in dieser Saison den Sprung unter die besten 50. Auch Felix Trunz (55.), Yanick Wasser (56.), Sandro Hauswirth (62.), Juri Kesseli (63.) und Lean Niederberger 67.) blieben auf der Strecke.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Weltcup-Springen der Männer in Engelberg können Sie wie folgt live bei SRF verfolgen: Samstag, 15:55 Uhr: SRF zwei und SRF Sport App

Sonntag, 15:50 Uhr: SRF zwei und SRF Sport App

