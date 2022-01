Killian Peier landet in der Qualifikation für das 3. Tournee-Springen in Innsbruck auf Rang 3.

Peier mit Ausrufezeichen in der Qualifikation

Killian Peier fühlt sich auf jener Schanze, auf der er im Februar 2019 zu WM-Bronze flog, auf Anhieb wieder wohl. Der Waadtländer belegte in der Qualifikation in Innsbruck den 3. Rang. Einzig der Tournee-Führende Ryoyu Kobayashi aus Japan und der Österreicher Jan Hörl holten mehr Punkte.

Bei der dritten Station der Vierschanzentournee strebt Peier den ersten Podestplatz in dieser Saison an. Auch Simon Ammann und Gregor Deschwanden werden am Dienstag vom Balken abstossen. Der Toggenburger belegte den 33. Rang, Deschwanden Platz 39.

In den Direktduellen des 1. Durchgangs trifft Peier auf Joacim Ödegaard Björeng (NOR), Ammann misst sich mit Andrzej Stekala (POL) und Deschwanden springt gegen Naoki Nakamura (JPN).

Kleber war schuld: Kobayashi erhält neuen Pokal

Ryoyu Kobayashi hat inzwischen seine zerstörte Trophäe vom Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen ersetzt bekommen. Der Pokal war bei der Übergabe in zwei Hälften zerfallen. «Da hat der Kleber nicht gescheit gehalten», hatte sich Tournee-Sprecher Ingo Jensen für das Malheur entschuldigt.