Der 20-jährige Remo Imhof belegt in der Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen Rang 11.

Legende: Überzeugende Qualifikation Remo Imhof. imago images/Eibner

In der Qualifikation zum 2. Springen an der Vierschanzentournee konnte aus Schweizer Sicht einzig Remo Imhof überzeugen. Der 20-jährige Muotathaler kam in Garmisch-Partenkirchen nach einem Flug auf 133 m auf Rang 11.

Peier verpasst das Springen

Die Routiniers hingegen enttäuschten. Gregor Deschwanden (42./121 m) und Simon Ammann (46./119 m) müssen sich am 1. Januar steigern. Gar zum Zuschauen verurteilt ist Killian Peier nach einem 53. Rang (121 m). Für die K.o.-Duelle hat das mässige Abschneiden von Deschwanden und Ammann keine all zu gravierenden Folgen.

Lift ausgefallen – Treppensteigen war angesagt Box aufklappen Box zuklappen Für manche Skispringer ist die Qualifikation zum Neujahrsspringen zur unerwartet schweisstreibenden Angelegenheit geworden. Weil der Lift im Turm der grossen Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen teilweise ausgefallen war, musste das Gros der Springer am Sonntag zu Fuss hinauf – bei 332 Stufen war das durchaus ein stattliches Aufwärmprogramm. «Es geht über die Treppe, so wie früher», teilte der Stadionsprecher mit. Allerdings hatten Athleten durchaus Unterstützung auf dem Weg in den 62 m hohen Schanzenkopf: Freudig motivierte Kinder trugen die Sprungski hinauf.

Der Luzerner erhält mit dem Deutschen Constantin Schmid eine lösbare Aufgabe zugeteilt, der Toggenburger muss gegen den Slowenen Timi Zajc ran. Für Imhof ist nun im Duell gegen den kaum bekannten Esten Artti Aigro die Qualifikation für den Finaldurchgang Pflicht.

Wellinger mit Tagesbestweite

In einer traumhaften Form befindet sich Andreas Wellinger. Der Sieger von Oberstdorf landete bei der Tagesbestweite von 139 m. Der Deutsche vergab den Tagessieg mit einer schlechten Landung, der Slowene Anze Lanisek erbte.

