Legende: Jubelt in Klingenthal Gregor Deschwanden. imago / Eibner

Gregor Deschwanden springt erstmals in seiner Karriere auf das Weltcup-Podest.

Nach Rang 7 am Vortag landet der Luzerner in Klingenthal auf dem sensationellen 2. Rang.

Deschwanden muss sich einzig dem Deutschen Karl Geiger geschlagen geben.

Seine gute Form hatte Gregor Deschwanden schon am Vortag unter Beweis gestellt, als er in Klingenthal mit Rang 7 sein Karriere-Bestresultat egalisiert hatte. Am Sonntag setzte der 32-jährige Luzerner noch einen drauf und sprang erstmals in seiner Karriere auf das Weltcup-Podest. Vor Deschwanden war letztmals mit Killian Peier im Dezember 2019 in Nischni Tagil (RUS) als Zweiter ein Schweizer auf ein Weltcup-Podest gestiegen.

Nach dem 1. Durchgang und einem Sprung auf 138 m lag Deschwanden noch auf dem 6. Rang. Im 2. Versuch landete er erst nach 146,5 m, womit er 4 Plätze gut machte. In der Endabrechnung landete einzig Karl Geiger vor Deschwanden. Der Deutsche, der schon am Samstag gewonnen hatte, triumphierte vor Heimpublikum ein zweites Mal. Auf Rang 3 folgte mit Andreas Wellinger erneut ein Deutscher.

Schweizer Trio in den Punkten

Neben Deschwanden schafften es drei weitere Schweizer in die Punkte. Der junge Remo Imhof holte mit Rang 24 seine ersten Zähler der Saison. Killian Peier wurde 26., Simon Ammann landete auf Rang 29.