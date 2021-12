Sie ist nebst dem Kloster das wohl bekannteste Bauwerk in Engelberg – die Skisprungschanze. Nun hat mit Sina Arnet erstmals überhaupt eine Frau den Bakken bezwungen. Besonders bemerkenswert daran: Mit der einheimischen Arnet war die Premiere einer 16-Jährigen vorbehalten.

Die Innerschweizerin kennt die Schanze seit ihrer Kindheit und hat sich mit dem Sprung einen Traum erfüllt. Von Furcht keine Spur – vielmehr erlebte sie den Moment des Sprungs als Genuss: «Ich weiss nicht, wie sich ein Vogel beim Fliegen anfühlt, aber ich stelle es mir etwa so vor», meint Arnet, die bereits mehrere FIS-Wettkämpfe für sich entscheiden konnte.

Während Olympia in Peking für die Nachwuchshoffnung noch zu früh kommt, möchte Arnet an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand als Teamleaderin um die Medaillen mitreden. Dass sie mutig vorangeht, hat sie mit ihrem Premieren-Sprung auf der Heimschanze in Engelberg eindrücklich bewiesen.

Im Videobeitrag oben erfahren sie weiter: