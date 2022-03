Skisprung-Olympiasieger Severin Freund hat überraschend seine Karriere beendet. Diesen Entschluss verkündete der erfolgreichste deutsche Springer der letzten 20 Jahre am Sonntag beim Weltcupfinal in Planica, das er auf dem 28. Platz beendete. Neben Olympia-Gold mit dem deutschen Team 2014 in Sotschi waren 4 WM-Titel, der Gewinn des Gesamtweltcups und 22 Weltcupsiege die Höhepunkte in der langen Laufbahn des 33-Jährigen.