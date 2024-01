Legende: Verpasst die Skiflug-WM wegen einer Knieverletzung Anze Lanisek. imago images/Newspix

Der slowenische Top-Skispringer Anze Lanisek fällt verletzungsbedingt lange aus und verpasst damit auch die anstehende Skiflug-WM, die vom 26.-28. Januar in Bad Mitterndorf (AUT) stattfindet. Der 27-Jährige beschädigte sich im Training im heimischen Planica das Kreuzband. Lanisek wird rund zwei Monate ausfallen.

Die Skiflug-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt das Einzelspringen der Skiflug-WM in Bad Mitterndorf live am Freitag von 13:50-15:20 Uhr auf SRF zwei

am Samstag von 13:50-15:20 Uhr auf SRF zwei

Lanisek hatte vor zwei Jahren mit dem slowenischen Team in Vikersund (NOR) an der Skiflug-WM triumphiert. In diesem Winter konnte er das Springen im deutschen Garmisch-Partenkirchen im Rahmen der Vierschanzentournee für sich entscheiden. Die Tour beendete Lanisek als Fünfter.

Vier Schweizer in Bad Mitterndorf

Swiss-Ski nominierte vier Athleten für die Skiflug-WM. Für den Sieger von 2010, Simon Ammann, ist es bereits die 11. Teilnahme an einer Skiflug-WM. Neben dem vierfachen Olympiasieger gehen Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth und Remo Imhof in Bad Mitterndorf an den Start.