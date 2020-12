Mit einem Polster von 4,6 Punkten auf Verfolger Halvor Egner Granerud nahm Karl Geiger am Samstag die letzten beiden Durchgänge an der Skiflug-WM in Planica in Angriff. Auch nach dem dritten Sprung auf 240,5 Meter lag der Deutsche noch vorne.

Doch Granerud, der die letzten 3 Weltcup-Springen in Nischni Tagil und Kuusamo für sich entschieden hatte, verblüffte mit einem finalen Flug auf 243 Meter. Geiger erreichte seinerseits eine Weite von 231,5 Metern, was ihm knapp zum WM-Titel reichte: Er rettete den Minimal-Vorsprung von 0,5 Punkten.

Der 27-jährige Oberstdorfer wurde als erster Deutscher seit Severin Freund 2014 Skiflug-Weltmeister.

Weiterer Deutscher auf dem Podest

Hinter Geiger, der im Gesamtweltcup momentan lediglich Platz 6 belegt, und Granerud wurde mit Markus Eisenbichler ein weiterer Deutscher Dritter. Er distanzierte Michael Hayböck (AUT) um 14,2 Punkte.

Programmhinweis Am Sonntag steht zum Abschluss der Skiflug-WM in Planica noch der Teamwettbewerb auf dem Programm. Ab 16:00 Uhr sind Sie auf SRF info und in der Sport App live mit von der Partie.

Keine Schweizer am Start

Das Schweizer Team war wegen des positiv auf Corona getesteten Trainers Ronny Hornschuh von den slowenischen Behörden nicht zur WM zugelassen worden. Simon Ammann, vor 10 Jahren Skiflug-Weltmeister an gleicher Stätte, verzichtete wegen einer Formbaisse ohnehin auf die Titelkämpfe. Er strebt aber eine Rückkehr am kommenden Wochenende beim Heim-Weltcup in Engelberg an.