Marius Lindvik hat seine Saison an der Skiflug-WM in Vikersund gekrönt. Der 23-jährige Norweger sicherte sich in seiner Heimat nach Olympia-Gold in Peking von der Grossschanze den nächsten grossen Titel. Lindvik hatte die Konkurrenz bereits nach den ersten beiden Sprüngen vom Freitag angeführt.

Am Samstag baute er seinen Vorsprung im 3. Durchgang dank einem Sprung auf 230 m auf über 10 Punkte aus. Diese Reserve verteidigte Lindvik mit einem Sprung auf 232 m souverän und siegte vor dem Slowenen Timi Zajc und dem Österreicher Stefan Kraft.

01:33 Video Der 4. Sprung von Lindvik Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

Ammann auf Schlussrang 23

Simon Ammann beendete den Wettkampf als bester Schweizer auf Platz 23. Der Toggenburger machte mit Weiten von 196,5 und 201 m im Vergleich zum Vortag noch einen Platz gut. Unmittelbar dahinter reihte sich Gregor Deschwanden ein. Killian Peier war bereits am Freitag nach dem 1. Durchgang ausgeschieden.

Skiflug-WM Schlussklassement Box aufklappen Box zuklappen 1. Marius Lindvik (NOR) 854,2 (232,5 m/226,5/230/224,5). 2. Timi Zajc (SLO) 844,3 (242,5/218/243,5/235,5). 3. Stefan Kraft (AUT) 837,5 (225,5/230/227/213). 4. Peter Prevc (SLO) 808,2 (236/207,5/237/223). 5. Anze Lanisek (SLO) 806,1 (230/211,5/221/231). 6. Domen Prevc (SLO) 802,2 (231,5/222,5/222,5/216). 7. Michael Hayböck (AUT) 780,9 (227,5/209/217/227). 8. Karl Geiger (GER/TV) 769,2 (209/199/234,5/220,5). 9. Yukiya Sato (JPN) 764,2 (225,5/210,5/221/218). 10. Johann André Forfang (NOR) 755,1 (223/212/208,5/216). – Ferner: 23. Simon Ammann (SUI) 660,6 (197/196/196,5/201). 24. Gregor Deschwanden (SUI) 659,7 (185,5/201/ 200/199,5). – Nicht für die 2. Runde qualifiziert: 31. Killian Peier (SUI) 145,6 (180).



Am Sonntag steht noch der Team-Wettkampf im Programm. Die Schweiz stellt wegen fehlender Dichte im Kader keine Mannschaft. Die Goldmedaillen liegen für die Slowenen bereit. Sie brachten im Einzel 4 Flieger in die Top 6.