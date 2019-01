Im Val di Fiemme ist an Ryoyu Kobayashi kein Vorbeikommen. Das Schweizer Duo hat dennoch Grund zur Freude.

Skispringen in Predazzo

Killian Peier und Simon Ammann haben ihre gute Form von der Vierschanzentournee konserviert. Beide Schweizer wurden den Erwartungen in Predazzo (It) mehr als gerecht.

Peier klassierte sich zum dritten Mal in Folge in den Top 10. Vor allem im Finaldurchgang lief es dem Romand hervorragend. Sein Sprung auf 130,5 m trug ihm eine Verbesserung von Platz 11 auf 9 ein.

Ammann, der nach seinem kurzfristigen Abstecher in den Continental Cup Ende Dezember wie verwandelt scheint, punktete mit Platz 15 bereits zum 6. Mal in Folge im Weltcup.

Kobayashi unaufhaltsam

Beim ersten Springen in Italien seit der WM 2013 (ebenfalls im Val di Fiemme) schwang erneut Ryoyu Kobayashi obenaus. Er flog auf 135 beziehungsweise 136 Meter und distanzierte die Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch um mehr als 25 Punkte.

Der Japaner gewann den 9. von 12 Weltcup-Wettkämpfen in dieser Saison, den 6. in Serie. Am Sonntag hat die Konkurrenz bereits die nächste Chance auf eine Revanche.