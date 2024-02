Der 51-Jährige kann sich beim Weltcup-Springen in Sapporo über den 30. Platz freuen. Die Schweizer enttäuschen.

Nach 4 Jahren Absenz: «Flugsaurier» Kasai gleich in den Punkten

Skispringen in Sapporo

Noriaki Kasai ist bei seinem ersten Weltcup-Start seit vier Jahren gleich in die Punkte geflogen. Der 51-jährige Japaner, der in Sapporo zum insgesamt 570. Mal bei einem Weltcup-Wettbewerb antrat, qualifizierte sich für den zweiten Durchgang dank einem Satz auf 117 Meter.

In der Entscheidung verpasste Kasai dann einen Exploit mit 104 Metern zwar, was ihm am Ende den 30. Rang einbrachte. Dennoch wurde der «Flugsaurier» für seinen Auftritt bejubelt. Es waren seine ersten Weltcup-Punkte seit März 2019.

Schweizer abgeschlagen – Kraft triumphiert

Die Schweizer vermochten in Japan nicht zu überzeugen. Killian Peier belegte mit Sprüngen auf 114 und 110 Meter den 29. Platz. Simon Ammann (40. mit 110 Metern in seinem 501. Weltcup-Springen) und Gregor Deschwanden (41. mit 108,5 Metern) hatten gar die Quali für den 2. Durchgang verpasst.

Der Sieg ging an Stefan Kraft, der mit 129 und 139 Metern seinen 39. Weltcup-Sieg, den 9. in diesem Winter, feierte. Der Österreicher verwies den Japaner Ryoyu Kobayashi um 0,4 Punkte auf den 2. Rang und festigte damit seinen 1. Platz in der Gesamtwertung.