Legende: Wieder vorne dabei Gregor Deschwanden. IMAGO / Eibner

Gregor Deschwanden springt beim Weltcup in Titisee-Neustadt als 2. auf das Podest.

Für den 33-Jährigen ist es bereits der zweite Podestplatz der Saison.

Der Sieg geht an den Deutschen Pius Paschke.

Gregor Deschwanden erfreut sich weiterhin einer starken Frühform. Nach seinem Podestplatz am vergangenen Samstag in Wisla (POL) konnte der 33-Jährige seine Leistung in Titisee-Neustadt bestätigen und belegte erneut den 2. Rang.

Im 1. Durchgang sprang der Schweizer auf 142,5 Meter, einzig Pius Paschke zeigte mit 144 Metern einen noch weiteren Satz. Im 2. Sprung liess sich der Deutsche den Sieg dann nicht mehr nehmen. Mit einem weiteren Sprung auf 136,5 Meter sicherte sich Deschwanden aber zumindest den 2. Rang, es ist sein 4. Weltcup-Podestplatz der Karriere. Der Österreicher Daniel Tschofenig komplettierte das Podest.

Weitere Schweizer

Mit Killian Peier hatte es nur ein weiterer Schweizer in den 2. Durchgang geschafft. Für den 29-Jährigen resultierte am Ende der 16. Rang. Für Routinier Simon Ammann und Newcomer Felix Trunz war nach einem Sprung Schluss.