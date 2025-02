Mit ausgeliehenen Ski – weil das Gepäck zum Teil in der Schweiz blieb – verpasst Gregor Deschwanden eine Top-Platzierung.

Skisprung-Weltcup in Sapporo

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Verpasste einen Spitzenplatz Gregor Deschwanden. IMAGO / Nordphoto (Archiv)

Die Schweizer Ski hatten es auf der Reise von Lake Placid noch nicht ins japanische Sapporo geschafft. Deshalb waren die Schweizer Skispringer auf geliehenes Material angewiesen, um am Weltcup-Springen teilzunehmen.

Gregor Deschwanden lieh sich Sprungski des in etwa gleich grossen und gleich schweren Amerikaners Kevin Bickner aus. Der Schweizer schlug Bickner (18.) mit dessen Material immerhin um 2,7 Punkte. Deschwanden verpasste mit Sprüngen auf 131 und 124,5 m eine 19. Top-10-Platzierung in dieser Saison aber um 10,7 Punkte.

Indes ist er in dieser Saison mit dem eigenen Material in Lake Placid (21.) und Willingen (20.) auch schon weniger gut gesprungen als in Sapporo mit dem Material von Bickner. Killian Peier (35.) schaffte die Qualifikation für den zweiten Durchgang nicht.

Japanischer Sieg

Der Sieg ging im Heimspringen an den 28-jährigen Ryoyu Kobayashi, für ihn war es der erste Saisonsieg. Noriaki Kasai, der auch mit 52 Jahren noch nicht genug hat und es nochmals im Weltcup wissen wollte, hatte die Qualifikation als 52. knapp verpasst.

Resultate