Vor 5 Jahren war es Simon Ammann, der als 2. beim Heim-Springen auf der Titlis-Schanze für Schweizer Jubel sorgte. Ein Podestplatz des Routiniers in diesem Jahr wäre eine grosse Überraschung, klassierte er sich bislang doch stets um Platz 20 herum.

Bessere Chancen hat an diesem Wochenende dagegen Killian Peier. Der WM-Bronzemedaillist des letzten Jahres bestätigte seine gute Form zuletzt vor 2 Wochen in Nischni Tagil, als er erstmals im Weltcup auf das Podest sprang. Nun will er in Engelberg auch vor dem Schweizer Publikum brillieren.

Eine grosse Rolle dürfte das Wetter spielen. Für das Wochenende sind die Prognosen in Engelberg eher schlecht. Die für Freitag angesetzte Qualifikation hatte aufgrund zu heftiger Windböen abgesagt werden müssen. Der eine oder andere grosse Name könnte daher auch im Wettkampf dem Wind zum Opfer fallen.

Alle gegen Kobayashi

Zu den grossen Favoriten zählt insbesondere Ryoyu Kobayashi, der Überflieger der vergangenen Saison. Der Japaner, der Sieger des 2. Springens in Engelberg vor einem Jahr, katapultierte sich in der letzten Saison in eine eigene Liga und schaffte an der Vierschanzen-Tournee den «Grand Slam» mit 4 Tagessiegen. Auch diesen Winter scheint er rechtzeitig zum Klassiker über den Jahreswechsel in Form zu kommen. Vergangenen Sonntag siegte der Asiate in Klingenthal.

Kobayashi klassierte sich in bislang sämtlichen Wettkämpfen in den Top 6, obwohl er teilweise schlechte Bedingungen vorfand oder nur einen mittelmässigen Sprung zeigte. Findet der Japaner zur Bestform, ist er nur schwer zu bezwingen. Auf seinem Niveau bewegt sich wohl einzig der Österreicher Stefan Kraft.

