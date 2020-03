Legende: Als 30. der beste Schweizer Killian Peier. Keystone

Einzig Killian Peier erreichte in Lillehammer den Finaldurchgang. Der Romand kam aber nicht über Platz 30 hinaus. Der WM-3. erhielt für die Flüge auf 127,5 und 124 m gerade mal einen Weltcup-Zähler. Peier, im Dezember noch ein Podest-Springer, findet im neuen Jahr nicht aus dem Formtief. Seine bislang letzte Top-20-Klassierung datiert vom 4. Januar in Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee.

Simon Ammann (42.) musste im zweiten Umgang ebenso zuschauen wie Andreas Schuler (44.) und Gregor Deschwanden (40.). Dabei hält der Toggenburger auf der Olympiaanlage von Lillehammer mit 146 m weiterhin den Schanzenrekord.

Lindvik übernimmt Spitze

Der Tagessieg ging erstmals nach drei Jahren wieder an den Slowenen Peter Prevc. Mit seinem 23. Weltcupsieg zog der 27-Jährige mit Ammann gleich.

In der Raw-Air-Gesamtwertung übernahm der norwegische Lokalmatador Marius Lindvik die Führung. Bei der Raw Air, die nach Oslo und Lillehammer noch in Trondheim Station macht und die am Sonntag in Vikersund endet, fliessen alle Sprünge – auch die der Qualifikation – in eine eigene Gesamtwertung ein.