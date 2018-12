Simon Ammann landete in der Qualifikation zum Springen in Oberstdorf bei 127,5 Metern und erhielt für seine Verhältnisse gute Haltungsnoten. Seine rund 10 Meter Rückstand auf die Besten reichten für den 25. Rang. Im K.o.-Duell vom Sonntag trifft er auf den Finnen Antti Aalto. Der Toggenburger schlüpfte für die Quali in seinen neu überarbeiteten Karbon-Schuh.

Peier gegen Stoch

Weniger gut lief es Killian Peier. Der Waadtländer musste sich mit 120 Metern bescheiden. Als 43. trifft er im 1. Durchgang ausgerechnet auf Titelverteidiger und Tournee-Mitfavorit Kamil Stoch (Pol).

Schuler und Hauswirth out

Nicht unter die besten 50 schafften es Andreas Schuler (52., 119 m) und Sandro Hauswirth (55., 117 m). Sie sind in prominenter Gesellschaft: Auch Domen Prevc (Sln), Noriaki Kasai (Jap) oder Maciej Kot (Pol) verpassten die Qualifikation.

Bestweite sprangen Stefan Kraft und Weltcup-Leader Ryoyu Kobayashi (Jap). Dank besseren Haltungsnoten gewann der Österreicher die Quali.