Genau 10 Jahre ist es her, seit Simon Amman an der Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica zum Titel flog. Von solchen Erfolgserlebnissen war der Toggenburger zuletzt weit entfernt, sodass er sich dazu entschloss, auf die diesjährige Skiflug-WM am selben Ort zu verzichten.

«Es war kein einfacher Entscheid, für Planica abzusagen», erklärt der 39-Jährige. Die Wettkampfpause nutzte er aber, um am optimalen Setup zu arbeiten. «Ich weiss, wo das Problem liegt und wie man es beheben kann.»

Comeback in Engelberg

Auf die abseits des Weltcups gewonnenen Erkenntnisse will Ammann in Engelberg zurückgreifen. Bei seinem Heimspringen am 19. und 20. Dezember, wo er bereits dreimal gewonnen hat, will er mit einem modifizierten Schuh an alte Erfolge anknüpfen: «Es wäre natürlich genial, mit dem neuen Setup auf der Heimschanze angreifen zu können.»

Welche weiteren Ziele Amman mit seiner Pause verfolgte und wie er das Leben in der Bubble erlebte, erfahren Sie im Video oben.