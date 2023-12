Gregor Deschwanden und Simon Ammann sorgen als 15. und 21. beim Auftakt zur Vierschanzentournee für einen guten Auftakt aus Schweizer Sicht.

Andreas Wellinger springt vor 25'000 Fans in Oberstdorf zum Heimsieg.

Der Deutsche setzt sich vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und dem Weltcup-Leader Stefan Kraft aus Österreich durch.

Der Jubel im Zielbereich kannte keine Grenzen – vor beeindruckender Kulisse und 25'000 Fans sprang Andreas Wellinger zum Auftakt der Vierschanzentournee im deutschen Oberstdorf zum Heimsieg. Der Olympiasieger von 2018 verwies mit einem Final-Sprung auf 139,5 Metern den Japaner Ryoyu Kobayashi und den österreichischen Weltcup-Leader Stefan Kraft auf die weiteren Plätze.

01:27 Video Hier fliegt Wellinger zum Heimsieg an der Vierschanzentournee Aus Sport-Clip vom 29.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Wenig Glück mit den Verhältnissen hatte Gregor Deschwanden. Er zeigte sich nach einer enttäuschenden Qualifikation im K.o.-Duell gegen den Slowenen Timi Zajc hochmotiviert und schnupperte nach einem starken Sprung auf 124 Metern (Zwischenrang 11) an den Top 10.

Starker Rückenwind – die schwierigsten Verhältnisse aller 30 Finalspringer – liessen ihn zum Abschluss aber recht zügig wieder auf dem Boden ankommen (122 Meter). Mit dem 15. Rang dürfte der 32-Jährige aus Horw aber dennoch halbwegs zufrieden sein.

01:35 Video Deschwanden hat mit Wind zu kämpfen Aus Sport-Clip vom 29.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Jubelnder Ammann verpasst Top 20 knapp

Gross war im Ziel die Freude bei Simon Ammann – der 42-Jährige jubelte nach dem Finaldurchgang wie zu seinen besten Zeiten. Dem Routinier gelang tatsächlich eine gute Leistung, sein Sprung auf 134 Meter reichte für den 21. Schlussrang. Besonders gefreut haben dürfte sich der 25.-malige Tournee-Teilnehmer bereits über die Qualifikation für den Final – im K.o.-Durchgang hatte er sich gegen den zu favorisierenden Daniel Tschofenig (AUT) durchgesetzt.

01:23 Video Ammann überzeugt mit 134-Meter-Sprung Aus Sport-Clip vom 29.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Die beiden weiteren Schweizer überstanden die Qualifikation für den Finaldurchgang nicht. Remo Imhof blieb ein solcher Finalplatz im K.o.-Duell gegen Domen Prevc (SLO) hauchdünn verwehrt. Er verlor den Durchgang und verpasste einen der 5 Lucky-Loser-Plätze trotz Zwischenrang 29 nur knapp. Killian Peier enttäuschte gegen Dawid Kubacki (POL) und blieb chancenlos.

Herber Rückschlag für Titelverteidiger

Die grösste Überraschung erlebten die zahlreichen Fans in Oberstdorf bereits in der K.o.-Runde. Egner Halvor Granerud (NOR), im vorigen Jahr überlegener Gesamtsieger an der Vierschanzentournee, unterlag im Duell mit dem Italiener Giovanni Bresadola.