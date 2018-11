Ammann in Russland nicht am Start

Kam in dieser Saison noch nicht auf Touren

Nach dem missglückten Saisonauftakt in Wisla (46.) und Kuusamo (37.) legt Simon Ammann einen Trainingsblock ein. Die Rückkehr des Toggenburgers in den Weltcup erfolgt nächste Woche in Titisee-Neustadt nahe der Schweizer Grenze. Danach steht für den vierfachen Olympiasieger bereits Engelberg im Programm.