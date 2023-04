Legende: Seine Zeit bei Swiss-Ski kommt zu einem Ende Berni Schödler. Keystone/Gian Ehrenzeller

Seit 1997 war Berni Schödler – mit einem zweijährigen Unterbruch – in verschiedenen Funktionen bei Swiss-Ski engagiert. Von 2000 bis 2007 amtete er als Skisprung-Nationaltrainer und war in dieser Zeit unter anderem an Simon Ammanns Doppel-Olympiasieg von 2002 in Salt Lake City beteiligt. Anschliessend arbeitete der Engadiner eine Saison im Nachwuchsbereich, ehe er während zwei Jahren als Trainer im Ausland tätig war. 2010 kehrte Schödler zu Swiss-Ski zurück und übernahm die Funktion als Disziplinenchef Skispringen und Nordische Kombination.

In den letzten Jahren arbeitete Schödler zusätzlich zu 50 Prozent als Race Director im Continental Cup und bei Junioren-Weltmeisterschaften bei der FIS. Diese Funktion wird er weiterführen.

«Wir durften sehr viele Erfolge feiern und unvergessliche Momente erleben, sind aber auch gemeinsam durch Tiefs gegangen. Die Arbeit im Team wie auch innerhalb der gesamten Swiss-Ski-Familie war immer geprägt von vollem Einsatz und Respekt», wird Schödler zitiert. Die Nachfolgeregelung ist noch offen.