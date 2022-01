Wegen zu starken Windes kann das Springen in Innsbruck nicht stattfinden. Neu gehen in Bischofshofen die letzten 2 Wettkämpfe über die Bühne.

3. Springen in Innsbruck abgesagt, Bischofshofen übernimmt

Wegen starken Windes an der Bergiselschanze in Innsbruck ist der 3. Wettkampf der Vierschanzentournee abgesagt worden. Zuvor war der Start mehrfach nach hinten verschoben worden, ehe die Organisatoren vor dem Wind kapitulieren mussten.

Damit verwandelt sich die Vierschanzentournee in eine Dreischanzentournee mit 4 Wettkämpfen. Bischofshofen springt für Innsbruck ein, am Mittwoch und Donnerstag wird nun auf der Paul-Ausserleitner-Schanze in 2 Events der Sieger der 70. Vierschanzentournee erkoren.

Passiert nicht zum ersten Mal

Ryoyu Kobayashi nimmt die Wettkämpfe aus der Pole-Position in Angriff. Der Japaner gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Als 1. Springer könnte er ein 2. Mal den Grand Slam schaffen.

Der Tross reiste nicht zum ersten Mal ohne Wettkampf aus Innsbruck ab. 2008 gab es auf dem Bergisel wegen des Wiederholungstäters Wind bereits eine Absage, und es wurden ebenfalls in Bischofshofen 2 Springen durchgeführt.

Möglicherweise wird aber weiterhin Improvisation gefragt sein. Die Wettervorhersage prognostiziert am Mittwoch für Bischofshofen starken Niederschlag.