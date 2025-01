In Bischofshofen steht am Montag das letzte Springen der Vierschanzentournee an. Das Gesamtpodest liegt für Gregor Deschwanden wohl ausser Reichweite. Dass er die Tournee auf der Paul-Ausserleitner-Schanze aber mit einem Platz auf dem Treppchen beschliessen kann, hat er in der Qualifikation eindrücklich gezeigt.

Hinter dem Gesamt-Führenden Stefan Kraft (AUT) und dessen Landsmann Maximilian Ortner landete der Luzerner mit einem 142 Meter weiten Satz auf dem 3. Rang. Damit duelliert er sich am Montag mit dem Norweger Fredrik Villumstad.

Peier im Mittelfeld

Mit Killian Peier darf ein zweiter Schweizer das Springen in Bischofshofen bestreiten. Der 29-Jährige schloss die Qualifikation mit einem 137-Meter-Sprung auf dem 22. Rang ab.

Felix Trunz muss am Montag ein weiteres Mal zusehen. Dem 18-Jährigen fehlten mit seinem 117,5 Meter weiten Sprung 5,3 Punkte auf den 50. Platz, der für die Qualifikation nötig gewesen wäre.