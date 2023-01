Der Norweger Halvor Egner Granerud gewinnt in Garmisch-Partenkirchen auch das zweite Springen der 71. Vierschanzentournee.

Gregor Deschwanden, der einzige Schweizer am Start, qualifiziert sich beim Neujahrsspringen für den zweiten Durchgang und belegt Platz 21.

Der dritte Wettkampf der Tournee findet am Mittwoch in Innsbruck statt.

Halvor Egner Granerud hat seine starke Form auch im zweiten Springen der Vierschanzentournee unter Beweis gestellt. Nach seinem Sieg beim Auftakt in Oberstdorf war der Norweger auch im Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen nicht zu schlagen. Dank einem Sprung auf 140 m lag er bereits bei Halbzeit an der Spitze. Im Final realisierte Granerud mit 142 m den weitesten Sprung des Tages und feierte einen souveränen Sieg.

01:15 Video Granerud siegt dank Sprung auf 142 m Aus Sport-Clip vom 01.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Mit einem Rückstand von 6,4 Punkten wurde der Slowene Anze Lanisek Zweiter. Der Pole Dawid Kubacki komplettierte das Podest (9,3 Zähler zurück). In der Gesamtwertung baute Granerud seinen Vorsprung aus. Er liegt neu 26,8 Punkte vor seinem ersten Verfolger Kubacki.

Deschwanden verpasst Top 20

Gregor Deschwanden zeigte sich nach dem enttäuschenden Auftakt und Rang 37 in Oberstdorf verbessert. Nach dem 17. Platz in der Qualifikation schaffte der Luzerner im Wettkampf mit einem Sprung auf 127,5 m als 18. problemlos den Vorstoss in den zweiten Durchgang. Dort gelang ihm allerdings kein idealer Versuch. Mit 126,5 m fiel Deschwanden noch auf Schlussrang 21 zurück.

Schliessen 00:54 Video Deschwanden springt in den Finaldurchgang Aus Sport-Clip vom 01.01.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden. 00:51 Video Deschwanden fällt nach 2. Sprung zurück Aus Sport-Clip vom 01.01.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

So geht's weiter

Die Skispringer reisen nach den beiden ersten Springen in Deutschland nun nach Österreich. In Innsbruck steht am Mittwoch der dritte Wettkampf der Tournee auf dem Programm. Auf SRF zwei und in der SRF Sport App sind Sie ab 13:30 Uhr live dabei.