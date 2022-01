Ryoyu Kobayashi gewinnt in Garmisch-Partenkirchen auch das 2. Springen der Vierschanzentournee.

Killian Peier belegt beim Neujahrsspringen als bester Schweizer Platz 12.

Gregor Deschwanden wird 25., Simon Ammann verpasste den Final-Durchgang.

Nach dem Sieg in Oberstdorf sicherte sich Ryoyu Kobayashi auch in Garmisch-Partenkirchen den Tagessieg. Der Japaner landete bei 143 und 135,5 m und setzte sich hauchdünn vor Markus Eisenbichler durch. Der Deutsche kam im Final dank einem Sprung auf 143,5 m bis auf 0,2 Punkte an den bereits nach dem 1. Durchgang führenden Kobayashi heran. Dritter wurde Lovro Kos. Der Slowene schaffte es erstmals überhaupt auf das Podest.

Schliessen 01:26 Video Eisenbichlers Traumsprung – Kobayashis Antwort Aus Sport-Clip vom 01.01.2022. abspielen 01:02 Video Nicht mal der Pokal kann es mit Kobayashi aufnehmen Aus Sport-Clip vom 01.01.2022. abspielen

Kobayashi führt die Gesamtwertung neu 13,2 Punkte vor dem Norweger Marius Lindvik an. Kos ist mit einem Rückstand von 17,7 Zählern Dritter, Eisenbichler folgt auf Rang 4 (21,1 zurück).

Peier auf Platz 12 – Enttäuschung für Ammann

Bester Schweizer war Killian Peier. Der Westschweizer, in Oberstdorf als 14. nur die Nummer 3 im Swiss-Ski-Team, zeigte einen soliden Wettkampf. Sprünge auf 130,5 und 132 m reichten zu Rang 12 im Tages- sowie im Gesamtklassement. Für eine Top-10-Klassierung fehlten Peier 1,9 Zähler. Gregor Deschwanden konnte seinen starken Tournee-Start (Platz 10 in Oberstdorf) nicht ganz bestätigen. Der Innerschweizer belegte mit Weiten von 129 und 130,5 m Rang 25 und liegt auf Zwischenposition 14.

Eine Enttäuschung setzte es für Simon Ammann ab. Nach Platz 13 zum Auftakt verpasste der Toggenburger bei der 2. Station den Final-Einzug. Mit einem Sprung auf 126,5 m verlor Ammann das Duell gegen den Österreicher Daniel Huber (132 m) und schied als 34. aus.

Schliessen 00:52 Video Der 2. Sprung von Peier Aus Sport-Clip vom 01.01.2022. abspielen 00:48 Video Der 2. Sprung von Deschwanden Aus Sport-Clip vom 01.01.2022. abspielen 00:50 Video Ammanns Sprung reicht nicht für den Final Aus Sport-Clip vom 01.01.2022. abspielen

So geht's weiter

Das 3. Springen der Tournee steht am Dienstag in Innsbruck auf dem Programm. Auf SRF sind Sie ab 13:25 Uhr live dabei. Der abschliessende Wettkampf findet am Donnerstag in Bischofshofen statt.