Das 3. Springen der Vierschanzentournee wird eine Beute von Stefan Kraft.

Die Austria-Adler landen vor Heimpublikum einen Dreifachsieg.

Gregor Deschwanden wird als «Best of the Rest» Vierter.

In der Tournee-Gesamtwertung übernimmt Kraft wieder die Führung von Daniel Tschofenig.

Aiolos war in Innsbruck wahrlich kein Schweizer. Doch Gregor Deschwanden liess sich von den Launen des Windgottes nicht beirren und zeigte sowohl im 1. Durchgang, als er von den Top-Springern die klar schlechtesten Bedingungen vorfand, als auch im Final starke Sprünge. Mit den 126 Metern im 1. Versuch – und dank Bonifikationen für die Verhältnisse – hielt Deschwanden den Schaden als 10. in Grenzen.

Und mit seinem 2. Satz auf 129 Meter stellte der Luzerner eine Marke auf, an der sich die Konkurrenz zunächst die Zähne ausbiss. Erst das österreichische Trio Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft, das auch in der Tournee-Gesamtwertung vor ihm lag, überflügelte ihn. Mit Rang 4 bestätigte er seine starke Form indes einmal mehr.

Hochspannung in Bischofshofen

Den Sieg sicherte sich Kraft, der nach Oberstdorf zum 2. Mal gewinnen konnte. Er setzte sich vor Hörl und Tschofenig durch und übernahm so in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee wieder die Spitzenposition. Das Austria-Trio ist vor dem abschliessenden Springen in Bischofshofen nur durch 1,3 Punkte getrennt.

Deschwandens Rückstand auf das Tournee-Podest wuchs an. Der 33-Jährige müsste für den Sprung auf Rang drei 22,5 Punkte aufholen, umgerechnet etwa 13 Meter.

Killian Peier, der auf dieser Schanze im Februar 2019 WM-Dritter geworden war und im Probesprung mit den Besten mithielt, verhaute seinen 1. Sprung. 117,5 m bedeuteten das Aus. Bereits in Garmisch-Partenkirchen hatte der Waadtländer nach starker Trainings- und Qualifikationsleistung im Wettkampf abgebaut.

So geht es weiter

Die Entscheidung an der Vierschanzentournee 2025 fällt am Montag. Beim traditionellen Dreikönigsspringen in der vierten Station in Bischofshofen wird der Sieger gekürt.

