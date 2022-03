Den 1. und 2. Durchgang an der Skiflug-WM in Vikersund überträgt SRF zwei am Freitag ab 16:20 Uhr live. Den 3. und 4. Durchgang gibt es am Samstag ab 16:25 Uhr live (ebenfalls auf SRF zwei). Den ganzen Wettkampf gibt es auch in der SRF Sport App zu sehen. Zudem übertragen wir am Sonntag den Team-Wettkampf live (ab 16:25 Uhr).