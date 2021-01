Simon Ammann hat seinen 12. Platz vom Vortag eindrücklich bestätigt. Beim zweiten Springen im deutschen Willingen steigerte sich der 39-Jährige gar noch und knackte dank seinem Sprung auf 131 m als 9. die Top 10.

Der Toggenburger behielt in einem durch Windböen stets unterbrochenen Wettkampf die Nerven. Der vierfache Olympiasieger zeigte einen starken Sprung, obwohl er ein paar Minuten auf die Freigabe warten musste. Seit dem Skifliegen in Planica im März 2019 leuchtete Ammanns Name erstmals wieder in den Top Ten auf.

Nicht immer faire Bedingungen

Der Sieg ging wie schon am Samstag an den Norweger Halvor Egner Granerud. Der Gesamtweltcup-Führende setzte sich vor Pitor Zyla (POL) und Markus Eisenbichler (GER) durch.

Die Jury benötigte über 2 Stunden, um den 55 Fliegern zumindest einen Durchgang zu ermöglichen. Einige Akteure, unter ihnen der Tourneesieger Kamil Stoch, blieben windbedingt chancenlos. Der zweite Durchgang wurde aufgrund der widrigen Bedingungen schon vorzeitig gestrichen.

Mit Gregor Deschwanden (28.) holte ein zweiter Schweizer Weltcup-Punkte. Dominik Peter ging als 34. leer aus.