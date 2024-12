Deschwanden springt in Engelberg aufs Podest

Weltcup-Springen in Obwalden

Gregor Deschwanden schafft beim Weltcup-Springen in Engelberg als 3. den Sprung aufs Podest.

An der Spitze feiern die Österreicher durch Jan Hörl und Daniel Tschofenig einen Doppelsieg.

Saison-Dominator Pius Paschke muss sich für einmal geschlagen geben und wird 10.

Gregor Deschwanden hat beim 1. Springen in Engelberg seine starke Form unter Beweis gestellt. Nach dem 4. Zwischenrang machte der Innerschweizer in der Entscheidung durch einen Satz auf 138,5 Meter noch einen Rang gut und feierte seinen 5. Podestplatz der Karriere und den 3. der laufenden Saison.

Noch besser als Deschwanden waren einzig 2 Österreicher. Jan Hörl verdrängte seinen Landsmann Daniel Tschofenig im 2. Durchgang noch von der Spitze und jubelte über seinen 5. Einzel-Sieg im Weltcup. Topfavorit Pius Paschke konnte die Erwartungen derweil nicht erfüllen. Der Deutsche blieb bereits im 1. Durchgang (8.) hinter den Erwartungen zurück und fiel später gar noch 2 Ränge zurück.

Peier verpasst Top 20

Killian Peier, der 2. Schweizer am Start, lieferte einen konstanten Wettkampf ab. Nach Sprüngen auf 129 und 130 Meter beendete er das Heimspringen auf dem 22. Platz. Simon Ammann (54.), Felix Trunz (55.), Yanick Wasser (56.), Sandro Hauswirth (62.), Juri Kesseli (63.) und Lean Niederberger (67.) hatten das Springen der Top 50 in der Qualifikation vom Freitag verpasst.

Weiter geht es in Engelberg am Sonntag mit einem weiteren Springen von der Grossschanze. Auf SRF zwei sind Sie ab 15:50 Uhr live dabei. Zuvor kommen auch die Frauen zu ihrem 2. Springen in der Innerschweiz (ab 11:20 Uhr auf SRF info.

Skisprung-Weltcup