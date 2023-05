Snooker-WM in Sheffield

Legende: Hat gut lachen Luca Brecel ist Snooker-Weltmeister. Keystone/ZAC GOODWIN

Der Belgier Luca Brecel ist zum 1. Mal Snooker-Weltmeister. Der 28-jährige Final-Debütant besiegte im Crucible Theatre von Sheffield nach dem ehemaligen Weltmeister Mark Williams und dem Titelverteidiger und siebenfachen Champion Ronnie O'Sullivan auch den vierfachen Weltmeister Mark Selby.

Brecel setzte sich im Final mit 18:15 durch. Er behielt die Oberhand, obwohl Selby das Kunststück gelang, als 1. Spieler in einem WM-Endspiel ein sogenanntes Maximum Break zu realisieren. Die 147 Punkte sind in der Billard-Variante das perfekte Spiel. Auch einen Durchhänger vom 16:10 zum 16:15 mit über 300 Punkten in Folge von Selby und mehr als 45 Minuten ohne eigenen Punkt überstand Brecel unbeschadet.

00:58 Video Kunststück im WM-Final: Mark Selby schreibt Snooker-Geschichte Aus Sport-Clip vom 01.05.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Im Viertel- und Halbfinal hatte Brecel beeindruckende Comebacks hingelegt. Gegen O'Sullivan gewann er nach einem 6:10-Rückstand noch mit 13:10. Eine Runde später lag Brecel gegen den chinesischen WM-Debütanten Si Jiahui scheinbar aussichtslos sogar 5:14 hinten – und gewann doch noch 17:15. Es war die grösste Aufholjagd der dokumentierten WM-Geschichte.