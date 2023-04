Legende: Historische Premiere Luca Brecel kämpft an der Snooker-WM um den Titel. Keystone/ZAC GOODWIN/AP

Luca Brecel hat an der Snooker-WM in Sheffield auch im Halbfinal ein unglaubliches Comeback hingelegt und spielt am Sonntag und Montag zum ersten Mal in seiner Karriere um den Titel. Der 28-jährige Belgier lag gegen den 20-jährigen chinesischen WM-Debütanten Si Jiahui scheinbar aussichtslos mit 5:14 im Hintertreffen.

Doch Brecel setzte zur grossen Aufholjagd an, gewann 11 Frames in Folge und feierte am Ende einen 17:15-Erfolg. Bereits im Viertelfinal hatte er gegen Noch-Weltmeister Ronnie O'Sullivan beeindruckt und nach einem 6:10-Rückstand einen Comeback-Sieg gefeiert (13:10).

Final gegen vierfachen Champion Selby

Mit dem Final-Einzug sorgte Brecel zudem für Snooker-Geschichte. Er ist der erste Kontinentaleuropäer überhaupt, der im altehrwürdigen Crucible Theatre um den Titel spielt. Sein Gegner ist der vierfache Weltmeister Mark Selby aus England.