Ronnie O'Sullivan muss sich an der Snooker-WM in Sheffield im Achtelfinal John Higgins nach 9:4-Führung mit 12:13 geschlagen geben.

Legende: Zusammen 100 Jahre und 11 WM-Titel Ronnie O'Sullivan und John Higgins. Getty Images/ George Wood

Ronnie O'Sullivan ist auf seiner Rekordjagd auf dramatische Weise gescheitert. Der 50-Jährige strebte in Sheffield seinen 8. WM-Titel an – damit wäre er vor Steven Hendry alleiniger Rekordhalter. Doch im Achtelfinal endete das Unterfangen von «The Rocket» abrupt. O'Sullivan musste sich im Duell der Altmeister dem gleichaltrigen John Higgins (4 WM-Titel) mit 12:13 geschlagen geben.

So grosse Spiele habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gehabt. Das war ein anderes Level.

O'Sullivan führte mit 6:2 und 9:4, lag plötzlich 9:10 zurück, glich zum 12:12 aus und verlor dann das alles entscheidende Frame. «Einer der besten Achtelfinals, den ich je gesehen habe», sagte Ex-Weltmeister Ken Doherty. Er habe «göttlichen Snooker» gesehen. Auch Hendry schwärmte: «Besser kann man nicht Snooker spielen. Nach diesem Spiel muss die WM noch einiges bieten, um da mitzuhalten.»

Trotz Niederlage zeigte sich O'Sullivan mit seiner Leistung zufrieden: «So grosse Spiele habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gehabt. Das war ein anderes Level. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass ich es so spannend machen konnte.»