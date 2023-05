Mark Selby schafft als 1. Spieler 147 Punkte in einem WM-Final – er liegt gegen Luca Brecel aber im Hintertreffen.

Selby gelingt Historisches: 1. Maximum-Break in einem WM-Final

Snooker-WM in Sheffield

Im 16. Frame des Finals an der Snooker-WM zwischen Mark Selby und Überraschungsmann Luca Brecel ereignete sich im altehrwürdigen Crucible Theatre von Sheffield Historisches: Mark Selby gelang als erster Spieler überhaupt ein Maximum Break (147 Punkte) in einem Endspiel.

Das perfekte Spiel brachte dem Weltranglisten-Zweiten aus England nicht nur eine Standing Ovation und Umarmung des Schiedsrichters ein, sondern auch 40'000 britische Pfund. Diese teilt er sich mit Landsmann Kyren Wilson, dem das Kunststück eines Maximum Breaks an der diesjährigen WM ebenfalls gelang.

5. Titel für Selby oder Premiere für Brecel?

Nach den ersten beiden Sessions liegt Selby allerdings mit 8:9 zurück. Weiter geht es am Montagnachmittag, die Entscheidung um den Titel (Best-of-35) fällt am Abend. Selby strebt seinen 5. Triumph nach 2014, 2016, 2017 und 2021 an. Für Brecel, der im Viertelfinal den amtierenden Champion Ronnie O'Sullivan aus dem Turnier geworfen hatte, wäre es eine Premiere.