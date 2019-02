Am Freitag steht an der Snowboard-WM in Park City der Halfpipe-Final an. Die Schweiz hat gleich 4 heisse Eisen im Feuer.

Konnte in der Quali am meisten überzeugen

6 Medaillen haben die Schweizer Athleten an der Snowboard-/Freestyle-WM in Park City bereits geholt. Am Freitag winken bei den Snowboardern in der Halfpipe die nächsten Podest-Plätze. Pat Burgener, Iouri Podladtchikov und Jan Scherrer bei den Männern sowie Verena Rohrer bei den Frauen schafften den Sprung in den Final.

Wie sehen die Chancen der Schweizer aus?

Iouri Podladtchikov: Der Zürcher gab erst im Dezember 2018 nach langer Verletzungspause sein Wettkampf-Comeback. Gleich bei seinem ersten Auftritt stürzte der Olympiasieger von 2014. Trotzdem hat er sich seither wieder an die Weltspitze herangearbeitet. Beim Weltcup in Laax wurde er Sechster, bei den X-Games in Aspen Siebter. In der WM-Quali reihte er sich auf Platz 5 ein.

Pat Burgener: Der Waadtländer klassierte sich diese Saison im Weltcup konstant in den Top 10. An den X-Games belegte er Platz 10. Sein Bestergebnis resultiert vom Saisonstart Anfang Dezember in Copper Mountain. Burgener wurde Vierter, nur 1,25 Punkte fehlten zum Podest. An der WM in Park City überzeugte er mit Rang 2 in der Quali.

Jan Scherrer: Als Siebter der WM-Quali schaffte der Toggenburger den Vorstoss in den Final ohne Probleme. Dass er ganz vorne mitmischen kann, bewies er kurz vor Weihnachten. Im chinesischen Secret Garden feierte Scherrer dank 2 starken Runs seinen 1. Weltcupsieg.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die Halfpipe-Finals an der WM in Park City am Freitag ab 18:50 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.

Verena Rohrer: Die 22-jährige Obwaldnerin kann bisher auf eine starke Saison zurückblicken. Den Höhepunkt erlebte sie in Secret Garden. Rohrer musste sich nur der Chinesin Xuetong Cai geschlagen geben und stand als Zweite zum 1. Mal auf dem Weltcup-Podest. An der WM konnte sie als Vierte der Quali überzeugen.

SRF-Programm Snowboard Datum Event

Startzeit Kanal

Freitag, 8.2.

Halfpipe

18:50 Uhr

SRF zwei & Sport App

Sonntag, 10.2.

Slopestyle

18:50 Uhr

SRF zwei & Sport App



Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 7.2.19, 08:30 Uhr