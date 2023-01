Inhalt

Alpin-Snowboard in Scuol - Zogg fährt beim Heim-Weltcup auf den 3. Rang

Julie Zogg brilliert in Scuol zum 3. Mal in Folge: Beim Parallel-Riesenslalom im Bündnerland fährt die Ostschweizerin wie schon in den letzten 2 Jahren aufs Podest.