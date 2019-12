Ladina Jenny: Nervosität im Griff – Podest in Griffnähe

Mit den Plätzen 3 und 2 im russischen Bannoje sowie einem 7. Platz in Cortina kann Ladina Jenny auf einen geglückten Saisonstart zurückblicken. Weiter geht es am Donnerstag in Carezza (ITA), wo die 26-jährige Glarnerin ebenfalls einen Podestplatz anstrebt.

Das sagt Jenny über ...

... ihren Saisonstart:

Mit Bannoje stand ein neuer Austragungsort auf dem Programm. Doch Jenny schien keine Adaptierungsprobleme zu haben. «Am Ende ist es auch dort Snowboard-Fahren auf Schnee», sagt die 26-Jährige (siehe Video oben).

... ihre neue mentale Stärke:

Neuro-Feedback heisst das Zauberwort. Bewusst setzte sich Jenny in Therapien Stresssituationen aus, um zu lernen, mit ihrer Nervosität umzugehen und sie steuern zu können. Ein weiteres Teil in ihrem Erfolgspuzzle.

... ihren neuen Trainer David van Wijnkoop:

Seit dem 1. Mai haben die alpinen Snowboarder einen neuen Cheftrainer. Der Bündner Van Wijnkoop trat die Nachfolge von Christian Rufer an, der nach 13 Saisons das Amt abgegeben hatte. «Er hat neuen Schwung reingebracht», sagt Jenny.

... das nächste Rennen in Carezza:

Nach dem erfolgreichen Saisonstart macht Jenny keinen Hehl aus ihren Ambitionen. «Das Ziel ist natürlich immer, ganz nach vorne zu fahren», so die Glarnerin.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 08.12.2019, 18:30 Uhr.