Iouri Podladtchikov hinterlässt bei seinem Comeback in Laax einen starken Eindruck, verpasst den Final aber knapp. Dafür schafft Pat Burgener den Finaleinzug.

Denkbar knapp: Podladtchikov verpasst Final beim Comeback in Laax

Burgener am Samstagabend dabei

76,25 Punkte waren gefordert, als Iouri Podladtchikov sich bei seinem 2. Versuch in der Qualifikation von Laax in die Halfpipe wagte. Der Zürcher legte zwar einen guten Run hin, verpasste diese Marke allerdings um einen winzigen Punkt und verbesserte sich in seiner Quali-Gruppe auf den 7. Platz. Nach dem 1. Durchgang hatte der 36-Jährige mit 66 Punkten den 9. Rang belegt. Für den Final qualifizieren sich jeweils die Top 6 der beiden Gruppen.

Podladtchikov war nach seinem 1. Wettkampf seit 5 Jahren trotz verpasstem Final mehr als nur zufrieden: «Ich bin natürlich stolz, ich hatte mal von den Top 15 gesprochen.» Natürlich gehe noch viel mehr, aber er habe das Mögliche erreicht in Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit. «Ich habe mir Lindsey Vonn als Inspiration genommen», erklärte der Rückkehrer seine Zielsetzung. Die US-Amerikanerin war bei ihrem Comeback im Dezember in St. Moritz auf Rang 14 gefahren.

Der Olympiasieger von 2014 kam aus dem Schwärmen kaum mehr heraus: «Ich bin überglücklich. Es hat sich besser angefühlt als mancher Olympiastart, es ist wie eine Neugeburt.» Den besten Lauf zum Schluss der Woche zu zeigen, fühle sich unglaublich an.

Burgener im Final

Im Final dabei ist dafür Pat Burgener. Der Fünfte von Olympia 2018 schaffte den Cut als 6. und damit letzter seines 2. Heats, nachdem er im 2. Run 83,50 Punkte gesammelt hatte. Jonas Hasler, Mischa Zürcher, Leonardo Saraiva und Gian Andrin Biele verpassten den Final aber ebenso wie Podladtchikov.