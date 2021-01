Snowboarderin Julie Zogg musste sich beim ersten Parallel-Slalom der Weltcup-Saison in Bad Gastein im kleinen Final der Deutschen Selina Jörg knapp geschlagen geben. Der Schweizerin fehlten 14 Hundertstel zum Podestplatz. Mit Ladina Jenny (8.) und Patrizia Kummer (7.) kämpften sich 2 weitere Schweizerinnen bis in die Viertelfinals vor.

Jenny scheiterte an der nachmaligen Siegerin Sofia Nadyrschina aber ebenso klar wie Kummer an der zweitklassierten Deutschen Cheyenne Loch. Die 17-jährige russische Juniorenweltmeisterin Nadyrschina feierte nach dem Triumph beim Parallel-Riesenslalom in Scoul derweil den 2. Weltcup-Sieg in Folge.

Caviezel im Achtelfinal out

Bei den Männern klassierte sich Dario Caviezel beim Sieg von Aaron March als bester Schweizer auf dem 16. Rang. Der 25-jährige Bündner, der sich in der Qualifikation den letzten Finalplatz gesichert hatte, scheiterte in der ersten K.o.-Runde am Russen Andrej Sobolew. Nevin Galmarini verpasste in seiner schwächeren Disziplin die Finalläufe der Top 16 als 18. um 15 Hundertstel.