Dario Caviezel hat im Südwesten Bulgariens im Parallel-Riesenslalom die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Im Final setzte sich der WM-Zweite gegen den Italiener Gabriel Messner durch. Für den 29-jährigen Bündner war es der zweite Podestplatz der Saison nach dem 2. Rang kurz vor Weihnachten beim Heimrennen in Davos.

Bereits vor zwei Jahren war Caviezel in Bansko zuoberst auf dem Treppchen gestanden. Dass er das heuer wiederholen könnte, zeichnete sich nicht ab. Im ersten Rennen am Samstag hatte er als 31. der Qualifikation die Teilnahme an den K.o.-Duellen deutlich verpasst. Am Sonntag gelang ihm die viertbeste Laufzeit, anschliessend behielt er im Kampf Fahrer gegen Fahrer viermal die Oberhand.

Legende: Trumpfte in Bansko gross auf Dario Caviezel. KEYSTONE/Mayk Wendt (Archiv)

Schweizerinnen bleiben im Viertelfinal hängen

Bei den Frauen stiessen Julie Zogg und Caviezels Ehefrau Ladina in die Viertelfinals vor, scheiterten dort aber an den späteren Finalistinnen. Den Sieg sicherte sich wie am Vortag die Deutsche Ramona Hofmeister vor der Japanerin Tsubaki Miki.