Aus einem Quartett wird ein Trio: Lara Casanova, Kalle Koblet und Nick Watter kämpfen am Freitag um Medaillen.

Freestyle-WM in Park City

Für Snowboardcrosserin Sina Siegenthaler enden die Weltmeisterschaften in Solitude Mountain jäh. Die Emmentalerin kann aufgrund einer Hirnerschütterung nicht im Final starten.

Siegenthaler war am Donnerstag im 2. Qualifikationslauf gestürzt und zu weiteren Abklärungen umgehend in das Spital von Salt Lake City gebracht worden. Dort stellten die Ärzte bei der 18-Jährigen eine Hirnerschütterung fest. Aufgrund der Kopfverletzung muss die Schweizerin für den heutigen Final (ab 19 Uhr) sowie den Teamfinal vom Sonntag Forfait erklären.

Aus 4 werden 3

Besonders bitter für Siegenthaler: Sie stürzte bei ihrem WM-Debüt in der Qualifikation in ihrem 2. Lauf, dabei hätte ihre Zeit aus dem 1. Versuch bereits die Finalteilnahme bedeutet.

An der Freestyle-WM in Park City werden im Snowboardcross somit 3 statt 4 Schweizer um Medaillen kämpfen. Es sind dies Lara Casanova, Kalle Koblet und Nick Watter. Der Final findet am Freitagabend um 19:00 Uhr Schweizer Zeit statt. Die Schweizer zählen nicht zu den Topfavoriten.