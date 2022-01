Legende: Im Final dabei Jan Scherrer. Keystone/Archiv

Der Männer-Final bei den Laax Open wird mit zwei Schweizern über die Bühne gehen: Sowohl Jan Scherrer als auch Pat Burgener überstanden den Cut der besten 12. Scherrer, der in Heat 1 angetreten war, erhielt für seinen besseren Sprung nach einem Sturz zum Auftakt 83,00 Punkte. Damit belegte er in seinem Durchgang Platz 3. Für Burgener gab es für seinen besseren Run 77,00 Zähler, was in Heat 2 gleichbedeutend mit Rang 4 war.

Ebenfalls im Final dabei ist Shaun White. Der Olympiasieger aus den USA hatte seinen Start im Bündnerland kurzfristig mit Hinblick auf die Winterspiele in Peking eingeplant. Überragende Halbfinal-Runs zeigten Scotty James (AUS) und Amuyu Hirano (JPN), die 95,60 respektive 95,40 Punkte erhielten.

Kim überragt alle – Wicki verpasst Top 8

Olympiasiegerin Chloé Kim war im Halbfinal der Laax Open einmal mehr die Beste: Die Amerikanerin legte in der Halfpipe mit 91,20 schon im 1. Run einen Super-Lauf hin. Im 2. Durchgang toppte sie diesen. Für ihre Darbietung erhielt sie 93,90 Punkte – den höchsten Wert des Frauen-Bewerbs. Damit ist Kim wenig überraschend auch für den Final am Samstag die Topfavoritin.

01:42 Video Der starke Run von Chloé Kim Aus Sport-Clip vom 13.01.2022. abspielen

Von den Schweizerinnen schaffte keine den Sprung in den Final der besten Acht. Berenice Wicki scheiterte als 10. knapp, ihr fehlten mit 65,60 Punkten 8,40 Zähler. Isabelle Lötscher wurde nach einem Sturz im 2. Run 18. (53,20 Punkte). Elena Schütz blieb nach zwei schwachen Runs chancenlos (26. mit 18,20 Punkten).