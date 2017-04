Halfpipe-Spezialist Haller tritt zurück

Der 27-jährige Schweizer Snowboarder Christian Haller beendet seine Wettkampfkarriere.

Seit 2007 gehörte Christian Haller zur Weltspitze in der Halfpipe. Er erreichte 7 Weltcup-Podestplätze und wurde 2012 Zweiter in der Gesamtwertung. Zudem nahm der Engadiner an den Olympischen Spielen von Vancouver 2010 und Sotschi 2014 teil. 2016 stellte er mit einem Sprung auf 11,3 m einen neuen Weltrekord auf.

Neuer Fokus

Nun will sich der 27-jährige Halfpipe-Spezialist neu orientieren: «Nach zehn Jahren im Schweizer Nationalteam habe ich Lust auf eine neue Herausforderung. Ich werde mich einem Studium widmen und nebenbei weiterhin Snowboardfilme drehen.»