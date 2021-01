Mit Scherrer und Co.: Die volle Ladung Snowboard bei SRF

Legende: Will in Laax wieder brillieren Jan Scherrer. Keystone

Wie jedes Jahr messen sich auch 2021 die besten Snowboarder an den Laax Open. Am Crap Sogn Gion vor beeindruckender Kulisse steigen Wettkämpfe beider Geschlechter in der Halfpipe und im Slopestyle.

Der Vorjahres-Vierte Jan Scherrer wird in der Superpipe mit olympischen Massen aus Schweizer Sicht zu den Favoriten gehören. Auch Pat Burgener und David Hablützel darf etwas zugetraut werden. Mit Isabelle Lötscher und Berenice Wicky sind 2 Frauen mit dabei. Nicht mehr antreten wird der im Sommer zurückgetretene Olympiasieger Iouri Podladtchikov.

Das Programm der Laax Open Wann? Was? Live bei SRF?

Mittwoch, 10:10 Uhr

Halbfinals Slopestyle Frauen

Stream auf srf.ch/sport & Sport App

Mittwoch, 13:30 Uhr

Halbfinals Slopestyle Männer Stream auf srf.ch/sport & Sport App Donnerstag, 08:25 Uhr

Halbfinals Halfpipe Frauen

Stream auf srf.ch/sport & Sport App Donnerstag, 10:55 Uhr

Halbfinals Halfpipe Männer Stream auf srf.ch/sport & Sport App Freitag, 13:10 Uhr

Final Slopestyle

Im TV auf SRF zwei & Sport App Samstag, 17:40 Uhr

Final Halfpipe

Im TV auf SRF zwei & Sport App

Slopestyle: Candrian der Schweizer Trumpf

Im Slopestyle-Wettkampf gehen 15 Schweizer Athletinnen und Athleten an den Start. Die besten Final-Chancen hat wohl die Einheimische Sina Candrian (im Vorjahr Platz 8).

Aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen wird der Event in Laax ohne Zuschauer stattfinden.